أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا 5 مجموعات صحية طارئة إلى مدينة غات كجزء من استجابة منظمة الصحة العالمية الإنسانية للمدينة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، أن هذه المجموعات تأتي لتلبية الاحتياجات الصحية الأساسية لخمسة آلاف شخص لمدة حوالي ثلاثة أشهر.

وأوضحت البعثة أن هذه المساعدات ستساهم في في تخفيف العبء على المرافق الصحية التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية الأولية لآلاف الأشخاص، وتعمل منظمة الصحة العالمية على جعل مستشفى غات يعمل بكامل طاقته في الأسابيع المقبلة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية التزامها الإنساني المستمر لدعم جميع أنحاء ليبيا.