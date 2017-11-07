أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت، الجمعة الماضي ، فعاليات ملتقى حكام كرة القدم المصغرة على مدار ثلاثة أيام بمدينة مصراته بحضور الحكم الدولي السابق معز بن سالم رئيس لجنة التحكيم بالإتحاد الدولي للعبة باشراف لجنة الحكام بالاتحاد الليبي للعبة.

وشهدت فعاليات اليوم الاول قرابة 35 حكم من كل مناطق ليبيا الستة التابعة لإتحاد اللعبة وأحتوى اليوم الأول للملتقى دروس نظرية في قوانين اللعبة والتعديلات الجديدة لها واختبارات عملية في الميدان .

وتابع فعاليات اليوم الأول رئيس اللجنة التأسيسية للإتحاد حسين الطويلب و محمد الزعلوك رئيس لجنة الحكام بالآتحاد وعدد من أسرة الإتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة وعدد من الشخصيات الرياضية ومندوبي بعض الشركات الراعية للملتقى وحكام اللعبة .

وتواصل بمحاضرتين صباحا مشاهدة بعض اللقطات وكيفية اتخاد القرار الصحيح حيالها وفي المساء سيكون برنامج عملي وتطبيقات في الملعب ويختتم الملتقى الاثنين المقبل بإقامة بعض المراجعات العامة لقوانين اللعبة واجراء الاختبارات النظرية والعملية .

وكان اتحاد اللعبة قد أشرف على عدة دورات لتأهيل حكام جدد للعبة في عدد من المناطق الليبية تأهبا لانطلاق أولى المسابقات الخاصة باللعبة .

يشار إلى أن الاستعدادات داخل اتحاد كرة القدم المصغرة قد اكتملت لانطلاق أول دوري ليبي بداية من يوم الجمعة العاشر من نوفمبر الحالي .