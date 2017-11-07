أخبار ليبيا24- خاص

طالب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس مدراء المصارف ومدير المصرف الليبي الخارجي عدم قبول أو تداول العملة المعدنية “الدينار” الصادرة عن مصرف ليبيا في البيضاء.

وذكر المصرف في بيان له أنه ثبت لديه تداول مسكوك معدني “دينار معدني” جديد كعملة ليست صادرة عن الإدارة المختصة بإصدار النقد “إدارة الإصدار”.

وأضاف المركزي في طرابلس أن هذا الأمر تم بمخالفة للقانون مشيرًا إلى أنه باعتبار أن مصرف ليبيا المركزي هو المؤسسة المعنية بإصدار النقد والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج يمنع تداولها بأي شكل من الأشكال أو الاحتفاظ بها.

يشار إلى أن المصرف المركزي في مدينة البيضاء أعلن عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الدينار للتداول لأول مرة في ليبيا.

وأوضح المصرف أن الشكل العام للعملة الجديدة هي قطعة معدنية بلون ذهبي ذات مضلع اثنى عشري، والشكل الأمامي للعملة عليها نبتة السلفيوم، بينما الشكل الخلفي فئة العملة 1 دينار وتاريخ الإصدار.

وأشار المصرف إلى أن فئة العملة المعدنية الجديدة والتي صدرت طبقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 م وتعديلاته سوف تتداول جنباً إلى جنب مع فئات العملة الورقية المتداولة حالياً.