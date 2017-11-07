أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في مطار بنينا الدولي أسامة بن منصور نبهت مراراٌ وتكرارا من مغبة تجاهل التعليمات والضوابط الصادرة عن إدارة المطار.

وأضاف بن منصور أن هذه التعليمات ليست وليدة اللحظة أو من اجتهادنا الشخصي، بل هي نابعة و مستقاه من قانون الطيران المدني الدولي و المحلي.

وأكد مدير مكتب الشؤون الإدارية إنه ليس لديه صلاحية التصريح أو التحدث في الأمور الأمنية إطلاقا، وهذه لها مختصيها و مسؤوليها، لافتا إلى أن التصريح المنشور على صفحة إدارة مطار بنينا الدولي ليس منسوب لي لذا أنفي أن أكون قد صرحت به.

وأفاد بن منصور أن حال المطار لا يخفى على البعيد فضلا عن القريب ، و صرحنا عديد المرات، ولكن لا مجيب ، و أرجو ألا نصل لنقطة اللا عودة .

وأوضح مدير المكتب أن المطار أصبح مزارًا للمسؤؤولين لالتقاط الصور التذكارية ( إن صح التعبير ) ، ولا أحد قدم الدعم المعياري و المطلوب لعمل مطار ( دولي ) مثل مطار بنينا .

وأضاف قائلا “أؤكد أن الميزانية والتفويضات اللازمة و الكافية لعمل المطار بصورة طبيعية، ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة فقط لتحقيق المطلوب من المعايير الدولية، على الأقل في حدها الأدني”.

وذكر بن منصور أنه متى ما توفرت المعايير فلا حاجة لنا بالميزانيات، ويمكن استخدامها في سد احتياجات أي قطاع آخر.

يشار إلى أن صفحة إدارة مطار بنينا على الفيس نشرت أمس الإثنين أنه نظرا لعدم الالتزام والتقيد بالتعليمات المتكررة الصادرة عنها واستمرار هذه الأفعال والأعمال الفوضوية والمسيئة للمطار فإنها ستضطر لإغلاق المطار حتى إشعار آخر.

وأضافت الإدارة – عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك – أنه نظرا للتداخل الواضح في الاختصاصات وخاصة الأجهزة الأمنية وكثرة المشاكل التي تحدث بين الأجهزة الامنية داخل المطار، وعدم الانضباط .

وأكدت إدارة مطار بنينا الدولي أن الشركات لم تلتزم بضوابط ومهنية العمل و تجاهلت تعليمات إدارة المطار.