أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، أن مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم (366) لسنة 2017م بمنح أذن لتسييل 29,126,940.00 تسعة وعشرون مليون ومائة وستة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعون دينار ليبي للمؤسسة الوطنية للموارد المائية.

وأضاف أن القيمة المالية لتغطية العقد رقم (1) لسنة 2013م المبرم بين الشركة العامة لتحلية المياه وشركة في آتيك فاباج النمساوية لتنفيذ مشروع توريد وتركيب إضافة مبخر بمحطة تحلية طبرق .

وتابع أن موافقة المجلس جاءت خلال اجتماع عقده رئيسه عبدالله الثني مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي بمقر الحكومة المؤقتة في منطقة قرنادة بتاريخ 26 أكتوبر، 2017 .