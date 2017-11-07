أخبار ليبيا24

مع دحره من معقله الرئيسي في مدينة سرت وإنهاء سيطرته على عدة مناطق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط, تراجعت مداخيل تنظيم داعش الإجرامي من الضرائب التي كان يفرضها بالعنف على السكان، كما أن سيطرة الجيش الليبي على الموانئ النفطية قطعت على التنظيم الإرهابي محاولات تمويل عناصره من سرقة النفط، علاوة على ذلك فإن سقوط معاقل رأس التنظيم الإرهابي، في سوريا والعراق، مثلت ضربة جديدة لمصادر تمويل العناصر المتمركزة في ليبيا.

وتزامنًا مع الخسائر التي تزداد يومًا تلو الآخر والهزائم المحيقة بتنظيم داعش الإرهابي في الأراضي التي كانت تحت سيطرته، تتكشف مع هزائمه كل يوم المصادر التي يموّل بها التنظيم الإجرامي عملياته الإرهابية، فمن النفط الذي عملت خلاياه على تهريبه وبيعه في الأسواق السوداء إلى عرض القطع الأثرية النادرة على مواقع التسوق إلى تجارة المخدرات التي يحاول من خلالها إعادة تمويل عناصر في ليبيا.

وأكد مقاتل داعشي سابق, الذي تمكن من الفرار بعد أن اتهمه التنظيم الارهابي بأنه “غير تقي”, أن اهتمام قادة داعش الأول ليس الدين والخلافة المزعومة ولكن كسب المال غير الشرعي عبر تجارة المخدرات وخصوصاً مخدر “الترامادول”.

وأوضح أنه في الأيام الأخيرة, تم حجز شحنة ضخمة من “الترامادول” كانت في طريقها إلى ليبيا وكان لدى داعش القدرة على أن يحقق حوالي 50 مليون يورو إذ أن كل حبة كانت ستباع في السوق السوداء في شمال أفريقيا بحوالي 2 يورو.

ووفقاً لمصادر أمنية, فإن شحنة الترامادول كانت بإشراف مباشر من قبل تنظيم”داعش لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تخطط المنظمة لتنفيذها في جميع أنحاء العالم.

ويطلق على هذا العقار المسكن للألم تسمية “مخدر المقاتلين” أو “مخدر الإرهابيين” لشيوعه في أوساط المقاتلين المتطرفين بقدرته على تخفيف الآلم وإزالة الشعور بالإرهاق.

وكشفت مصادر إعلامية غربية أن المخدر كان ليتم بيعه فى شوارع مصر وليبيا، حيث أصبح الاعتماد على الترامادول مشكلة اجتماعية كبيرة.

وفي هذا السياق, قال الداعشي التائب إن ردة فعل استعمال حبوب الترامادول خطيرة جداً حيث رأى هو نفسه الدواعش يتناولون الترامادول والعديد منهم نقلوا إلى المستشفيات لأزمة قلبية والبعض منهم توفوا “بعد ساعات من أبشع العذاب”.

وفي يونيو 2016 ضبطت السلطات اليونانية 26 مليون قرص ترامادول، في طريقها إلى ليبيا، قدرت قيمتها بنحو 13 مليون دولار، وعلاوة على ذلك تم ضبط العديد من الشحنات بعد وصولها إلى الموانئ الليبية، وكان آخرها في أكتوبر 2017، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية الليبية في مدينة مصراتة، شرق العاصمة طرابلس، شحنة تبلغ 12 مليون حبة مخدرات، قادمة من دولة الهند.

ويُعد ترامادول من الأدوية المخدرة التي يُقبل عليها إرهابيو داعش وغيرها من التنظيمات الارهابية في العراق أو في سوريا، إلى جانب مخدّر الكبتاغون الرائج كثيراً في سوريا، والذي يُساعد على تحمل الألم والتعب، وتجاوز الخوف، ولكنه يُعد أيضاً من أقوى المحفزات والمنشطات.

ولا يختلف ترامادول الذي تحظر كل دول العالم تقريباً استهلاكه دون وصفة طبية خاصة، عن مخدر كبتاغون، إذ يؤثر مباشرةً على المراكز العصبية التي يؤثر فيها مخدر الأفيون الطبيعي، بعد تحويله إلى مورفين.