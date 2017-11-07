أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت الجمعية العمومية لغرفة الملاحة البحرية الليبية على مستوى ليبيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في بلدية بنغازي بحضور وكلاء الشركات الملاحية، بناءً على الدعوة المقدمة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل.

وناقش المجتمعون حزمة من البنود تمثلت في تفعيل وإعادة تأهيل غرفة الملاحة البحرية الليبية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة نظرا لمرور سنوات طويلة على مجلس الإدارة الحالي، وعدم انعقاد الجمعية العمومية منذ أكثر من 7 سنوات.

وتزامن هذا اللقاء مع افتتاح ميناء بنغازي البحري، وسعيا للعمل على ضرورة تكاثف الجهود، والحاجة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة للغرفة.

وجرى في اختتام الاجتماع واستجابة لهذه الاستحقاقات انتخابات مباشرة من أعضاء الجمعية العمومية، لغرفة الملاحة البحرية الليبية على مستوى ليبيا.

وأسفرت نتائج الانتخاب على الآتي:

فرج عطية الله الصنعانى رئيسا لمجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية الليبية.

جاب الله الحضيرى عضوا

امعيتيقة ماضي عضوا.