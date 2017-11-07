أخبار ليبيا24

قالت الناشطة العراقية لمياء بشار، إن تنظيم داعش الإرهابي اختطف مجموعة من النساء وقتل بعضهن مع الرجال، حيث قتلوا 80 فتاة من قريتها في منطقة سنجار في العراق، وأخذوا البنات سبايا ومن بينهن مسلمات وكانت هي واحدة منهن.

وأضافت بشار، خلال كلمتها في جلسة “تحديات وقضايا تواجه شباب العالم، سبل المواجهة لصناعة المستقبل”، في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، “كانوا يقيمون قاعات كبيرة مثل السوق، ويمر كل داعشي ويأخذ الفتاة التي يريدها، باعوني خمس مرات وكانوا يعلقون صور الفتيات وأسفلها سعرها”.

انتزعت الناشطة بشار، الدموع من مآقي العديد من المشاركين فى منتدى شباب العالم ، خلال مواصلتها الحديث حول مأساتها وأسرها من قبل تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وتابعت: “شاهدت جميع أنواع الجرائم من تنظيم داعش الإرهابي خلال ثمانية أشهر, وأيضاً بحق الفتيات المسلمات”.

وأضافت: “جئت هنا لكي أحكي للعالم، وأعطي درس للشباب، داعش يكذب على الشباب، ويوهمهم أنهم إذا اغتصبوا النساء وقتلوا الأطفال والرجال يدخلون الجنة، لدرجة أنهم كانوا يختطفون الأطفال أبناء الثمانية أشهر، ويدربون الأطفال في معسكرات التدريب، وكانوا يصفوننا بالكفار”.

وأردفت: “شاهدت كل شيء بعيوني، كانوا يغتصبون الأطفال أبناء الثمانية سنوات، ويقولون للشباب اقتلوا أهلكم فهم كفار”.

وطالبت الفتاة الأيزيدية، العالم كله بأن يواجه هذا التنظيم الإرهابي لعدم تكرار هذا الظلم الذي وقع عليها وعلى أسرتها من قتل وأسر واغتصاب وقتل للفتيات والأبرياء.

يشارك في فعاليات المنتدى، نحو 3 آلاف شاب من 100 دولة ويتضمن جدول أعمال المنتدى: مناقشة قضايا الإرهاب ودور الشباب في مواجهتها ومشكلة التغير المناخي والهجرة غير الشرعية واللاجئين، ومساهمة الشباب في بناء وحفظ ‏السلام في مناطق الصراع، وكيفية توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية.