أخبار ليبيا 24 – خاص

مثل الكثير من الدول المتنافسة وربما أكثر، تحاول بريطانيا ضمان وجودها في ليبيا وفق لعبة دقيقة تقوم على إيجاد نوع من التوازن بين شطري ليبيا الموزعين بين رجل برقة الصلب المشير خليفة حفتر وبين ورئيس الوزراء المدعوم رسميا من المجتمع الدولي، فايز السراج.

وفي هذا الإطار يقول مسؤول أوروبي التقيناه في تونس إن الانجليز ومن أجل تحقيق مرادهم وصلوا مؤخرا إلى سرت وبدأوا في دفع أموالاً لمقاتلي داعش ليدفعونهم إلى الاستسلام.

المسؤول الشاب وضح قبل ان يتكلم على أنه سيتبادل معنا بعض الافكار ، ولكنه ليس مصرحا له بالحديث في مقابلات صحفية، لذلك أعتذر مسبقاً عن ذكر اسمه.

محاولات سرية لتحقيق المصالح

الدبلوماسي الشاب على دراية جيدة بهذه الملفات، وعلى الرغم من أن صوته منخفض وهادئ ونظرته خجولة, كان الحماس مشعا في عينيه وأظهر خبرته وحماسه حينما عرض الاسماء والتواريخ وحولنا أبخرة الشاي في الفناء المشمس بمنزل قديم في القصبة.

بحسب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه فإن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة الى مصر وتونس والجزائر منهمكون منذ أشهر في عمل وساطة ضخمة في المدن الليبية الرئيسية، وخصوصاً طرابلس ومصراتة وبنغازي.

هذه الوساطة تستدعي في كثير من الاحيان أن تقوم وفود كبيرة واحدة تلوى الاخرى من هذه المدن الرئيسية في ليبيا بزيارات سرية الى البلدان المجاورة لمحاولة تنسيق اشمل و أوسع من أجل الأزمة الليبية.

تواجد الانجليز داخل مصراتة

وأوضح الدبلوماسي الشاب ، أنه وبينما تسعة بريطانيا إلى إقامة علاقات قوية مع برقة، بدأ وجودهم مؤخرا أقوى في مصراتة، مؤكدا أن هذه النقطة تحديدا بالقول ” أنه ليس هناك فقط قوات خاصة، ولكن أيضا العديد من المستشارين الذين أعدوا الأرض وهم يدعمون قوات مصراتة ضد داعش في سرت منذ أبريل 2016″.

ويضيف ” رصدنا تواجد بعض الصور لعسكريين غربيين إلى جانب قوات مصراتة في أنشطة استطلاعية ضمن قوات البنيان المرصوص، وقد تم مؤخرا إزالة صورة لعسكري أشقر قوي البنية يحمل كاميرا من صفحتهم الرسمية على الفيسبوك”.

وهذا ما تؤكده مصادر رفيعة المستوى من الجالية الليبية في تونس، مضيفة أن المكتب الإعلامي لقوات البنيان المرصوص تم تأسيسه من قبل الإنجليز الذين-بحسبهم- خصصوا له تمويلا ضخما.

المصادر توضح أن هذا ليس سراً في مصراتة والمناطق المحيطة، مستشهدين بالاسم الرسمي “المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص” (Media Centre Room Ly) حيث كلمة “مركز” (Centre) مكتوبة باللغة الإنجليزية البريطانية.

مفاوضات مع داعش

وبالعودة لحديث الدبلوماسي الأوروبي، فالرجل يتحدث عن إجراءات غير تقليدية قام بها مقاولون عسكريون بريطانيون في العام الماضي لتحرير المناطق الأخيرة في سرت قبالة الساحل التي كان يسيطر عليها داعش.

وقد شملت هذه الإجراءات غير التقليدية وصول فريق من المفاوضين المؤلف من أربعة مواطنين ليبيين من طرابلس, إلى مدينة سرت عبر البحر قادمون من مالطا في شهر أغسطس 2016 للتفاوض على استسلام داعش. المفارقة أن هؤلاء المفاوضين الأربعة كانوا قد نقلوا إلى مانشستر في الثمانينات وهم يعملون حاليا لصالح شركة استشارات أمنية مقرها لندن.

وفيما يبدو صعبا التمييز بين “الجيد والسيئ” في ليبيا بالنسبة للانجليز وغيرهم من الدول المعنية بالأزمة الليبية فإن المهم قبل كل شيئ هو المصلحة الوطنية لكل دولة.

يستدعي الدبلوماسي الشاب دروس التاريخ ليشرح لنا ذلك قائلا “في القرن الثامن عشر عقدت بعض القوى الغربية المسيطرة على البحار-بما فيهم الإنجليز- اتفاقيات بشروط مع القراصنة الذين كانوا يشنون غارات في البحر الأبيض المتوسط وكانوا القراصنة ينطلقون ايضاً من السواحل الليبية لمهاجمة السفن التجارية بشكل خاص”.

يغمز الدبلوماسي منتقيا كلماته بعناية قائلا ” أنذاك نجحت تلك الاتفاقيات التي تنص على دفع مبالغ مالية عالية لقادة ذلك الزمان في توقيف ظاهرة القرصنة، لكن في وقتنا هذا انتقلت الرايات السوداء من يد قراصنة البحار إلى يد داعش، ولكن لونها ربما ليس اسود كفاية في عيون البعض لابرام اتفاقيات”.