أخبار ليبيا 24 – خاص

فازت جمعية الهلال الأحمر الليبي بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك كممثل في هذا المجلس لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن قارة إفريقيا لمدة 4 سنوات متتالية، وليتيح الانتخاب الفرصة للمساهمة في رسم الاستراتيجيات الإنسانية الدولية في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وجرت الانتخاب خلال انعقاد الدورة الحادية والعشرين للجمعية العامة للاتحاد الدولي والتي اختتمت إعمالها يوم أمس الاثنين في مدينة انطاليا في تركيا بحضور ممثلي 190 جمعية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على مستوى العالم.

ومثل جمعية الهلال الاحمر الليبي في الاجتماعات كلا من رئيس الجمعية العمومية أسامة الفاضلي، ورئيس مجلس الادارة عمر جعودة ،ومدير ادارة العلاقات الدولية طه البرغثي ومدير مكتب الشباب والمتطوعين أمير العماري .

ويأتي هذا الاختيار كتتويج وترجمة لمجهودات متطوعو وقيادة الجمعية الشابة والموظفين المخلصين ، واستمرارا لمسيرة عطاء تواصلت لــ 60 عاما من تأسيس هذه المؤسسة الانسانية العريقة.

تجدر الإشارة ان هذه الاجتماعات تجرى كل أربع سنوات لاختيار مجلس ادارة للاتحاد الدولي والذي يتكون من 25 عضوا من ضمنهم رئيس الاتحاد ونوابه الأربعة، إضافة إلى 20 ممثلا عن الجمعيات الوطنية من أربع مناطق جغرافية هي: افريقيا، اسيا، الامريكيتان وأوروبا.