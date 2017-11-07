أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مسؤول المكتب الإعلامي بمنفذ مطار بنينا الدولي طارق الخراز ، إن الأنباء المتداولة حول احتمالية إغلاق مطار بنينا غير صحيحة، لا يعرف المصدر الذي قام بالتصريح لوسائل الإعلام”.

وأكد الخراز، أن الأوضاع الأمنية في مطار بنينا مستقرة لا وجود لأي فوضى بين الاجهزة الأمنية المكلفة فيه، مشيرا إلى أن هناك بعض المشاكل تحدث بين فترة وأخرى في المطار، لا سيما في مواعيد الطائرات وبعض المشاكل البسيطة الأخرى، ولكنها لا تحدث بين الأجهزة الأمنية ولا تستدعي إغلاق المطار.

وأوضح الخراز أن الأجهزة الأمنية مكلفة بمهام خاصة منفصلة وغير متداخلة كل حسب اختصاصه، حيث يعمل الجمرك والأمن الداخلي والشرطة داخل الصالة ، والدعم المركزي في خارج الصالة ، ويقوم الجيش بتأمين البوابة الرئيسية الخارجية، وأعمالهم غير متداخلة، ولذلك لا وجود لأي سبب يؤدي إلى المشاكل بين الأجهزة الأمنية.