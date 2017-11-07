أخبار ليبيا 24 – خاص

أحرق جهاز الحرس البلدي، اليوم الثلاثاء، بطبرق أكثر من 20 عجل مصاب بمرض الصفراء بعد فحصها من الطبيب البيطري في أحد السلخانات الخاصة بالمنطقة الصناعية .

وأكد المسؤول الأعلامي بجهاز الحرس البلدي بطبرق مصطفى عوض زاكي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن جهاز الحرس البلدي بطبرق ضبط عدد 24 عجل مصابة بالصفراء قادمة من منطقة أمساعد وهي من العجول التي يتم تهريبها إلى مصر عن طريق الصحراء.

وأشاف أنه بعد مرض العجول المهربة يتم آحضارها إلى إحد المجازر الخاصة ليتم ذبحها وبيعها للمواطنين .

ونوه زاكي، إلى أنهم يتابعون وبراقبون كل المجازر بالمدينة ليتم ضبط المخالفين والكشف على الذبائح بواسطة الطبيب البيطري، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الحرس البلدي والإصحاح البيئ والطب البيطري لمتابعة هذه القضايا .

وحذر المسؤول الأعلامي بجهاز الحرس البلدي بطبرق، المهربين من محاولة تهريب هذه الأبقار المريضة إلى سوق مدينة طبرق، مؤكدا أنهم سيجدون رجال الحرس البلدي في إنتظارهم .