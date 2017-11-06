أخبار ليبيا24

طالب أعضاء مجلس النواب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية العمل على وضع خطة لتخليص منطقة ورشفانة من الجريمة.

وأكد أعضاء مجلس النواب في لبيان لهم الأحد أنهم يتابعون بقلق شديد، تطور حالة التوتر في منطقة ورشفانة، وتأهب قوى مسلحة من بعض المناطق للهجوم عليها.

ونبه الأعضاء في بيانهم أن نشوب أي حرب جديدة في هذه المنطقة لن يكون له فوائد بقدر ما سيتسبب فيه من مآسي للسكان الذين عانوا سابقاً من ويلات الحرب والتهجير والتشرد، بالإضافة إلى مزيد من الانقسام والشرخ في النسيج الاجتماعي الليبي وزع مزيد من الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد الأعضاء أنه من الواجب على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية العمل على وضع خطة متكاملة للشروع فوراً في تخليص منطقة ورشفانة من الجريمة التي أضــرت بأمن سكانها و العابرين والمارين بها و يهدد أمن البلاد و استقرارها.

وشدد أعضاء مجلس النواب على قيادات المنطقة الاجتماعية التعـاون الكامل مع مســؤولي الدولــة بشكل تام وتحديد الفترة الزمنية لفرض الأمن في المنطقة و الطرق العامة فيها وتقديم الدعم اللازم للمنطقة والعمل على تشكيــل غرفة أمنـيــة والتواصــل مع المجلس الاجتمـاعي والعسكــري لمنطقة ورشفانــة ووضع الحلــول الأمنية دون المســاس بالسكان وممتلكاتهم.

وطالبوا بضرورة العمل على إخلاء المنطقة من أي تشكيـلات مسلحة من خارج المنطقة بشكـل يضمن سلامتـهم و سلامة المنطقــة وذلك لمنع أي خطر يهدد المنطقة و يتسبب في نشوب حرب لا يُحمد عُقباها .

ودعا الأعضاء جميع السلطات ممثلــة في مجلــس النـواب والمجلس الرئاسي العمل على التواصــل المكثف مع قيادات المنطقـة وقيادات القوى المسلحة لتحقيق هذه الأهداف والالتزام بوقف إطلاق النار ومنع أي اعتداء حتى يتم الانتهاء من إنجاز هذه الأهداف.