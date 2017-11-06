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ذكر مصدر مطلع أن أحد قيادات مليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي المدعو محمد باكير الشهير بـ”نحله” قتل تحت التعذيب في أحد سجون مصراتة وتحديدًا في سجن الكلية الجوية.

وأضاف المصدر أنه تم القبض على نحلة في 31 أغسطس 2017 أثناء تواجده في المدينة من قبل جهاز مكافحة الجريمة.

وكان القيادي نحله من ضمن المسؤولين في مليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي عن جلب المقاتلين الأجانب والمرتزقة ودعمهم .

الجدير بالذكر أن القيادي في مليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي المدعو محمد باكير الشهير بـ”نحله” من سكان مدينة بنغازي غادرها إثر إصابته في أواخر 2014.

يشار إلى أن محمد نحلة أصيب إصابة بالغة خلال المعارك في ” بنينا ” خلال مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في 2014 وأدت الإصابة إلى بتر يده اليسرى وتلف بيده اليمنى ونقل إلى مصراتة وسافر للعلاج في تركيا.