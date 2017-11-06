أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مكتب الإعلام بشركة الخليج العربي للنفط، أن إدارتي هندسة المكامن وهندسة الإنتاج بالشركة تمكنت من تحويل البئر HH-35-65 من بئر غير منتج 100% مياه بحقل مسلة الى بئر ينتج الف ومائه واربعه وثمانون برميل في اليوم من النفط الخام ليرفع من القدرة الانتاجية للحقل .

وأضاف أن نسبة بالبئر كانت 100% وكان هذا البئر متوقف عن الإنتاج منذ 2014 ، ثم أدخل في شهر سبتمبر الماضي في برنامج صيانة الآبار تحت إشراف هندسة عمليات صيانة الآبار ومنسقة الهندسة متابعة الإنتاج بحقل مسلة ومهندسي إنتاج المقر وبالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية ذات التقنية العالية.

وتابع أنه في شهر أكتوبر الماضي تحول البئر من 100% مياه إلى 8% مياه فقط وأظهرت الإختبارات أن نسب من الغاز والزيت وأن هذا العمل تم رغم الصعوبة والظروف التي تعمل فيها الشركة و بعد تمكنها من إقناع شركات عالمية بالعودة للعمل في ليبيا .