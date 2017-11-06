تعرضت فرق القمة في إيطاليا لكبوات غير متوقعة، صبت في مصلحة يوفنتوس، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد تعادل إنتر ميلانو المفاجئ على أرضه مع تورينو 1-1 في المباراة المبكرة الأحد، لم يستطع متصدر الدوري نابولي من الوصول لمرمى مستضيفه كييفو، في مباراة انتهت بتعادل سلبي.

وبالإضافة لتعادل فريقي القمة، تأجلت مباراة الملاحق لاتسيو مع نظيره أودينيزي بسبب الأمطار الغزيرة في العاصمة روما.

كل تلك الظروف صبت بمصلحة حامل اللقب يوفنتوس، الذي استطاع تحويل تخلفه إلى انتصار على ضيفه بينيفينتو بنتيجة 2-1.

وتسلق بتلك النتيجة يوفنتوس إلى المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر.

ومن جهة أخرى، حقق نادي روما انتصارا عريضا على مستضيفه فيورنتينا بنتيجة 4-2، في لقاء تألق فيه لاعب روما البرازيلي الشاب جيرسون، الذي سجل هدفين.

وستوقف الدوري الإيطالي إلى 18 نوفمبر الجاري، بسبب مباريات تصفيات كأس العالم الحاسمة الأسبوع القادم.