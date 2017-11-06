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لا يمر يوماً دون أن تضبط الأجهزة الأمنية في دول البحر الأبيض المتوسط شحنات أقراص مخدرة من الأفيونيات الصناعية، تبلغ قيمتها ملايين يورو، ومتجهة خصوصا إلى ليبيا، حيث يفترض أن يسهم بيعها في تمويل أنشطة تنظيم داعش الإرهابي، حسبما تؤكد مصادر محلية عليمة.

تعرف قرص «ترامادول» ايضاً بتسمية «مخدر الإرهابيين» لشيوعه في أوساط عناصر تنظيم داعش الإرهابي وغيره لقدرته على تخفيف الألم وإزالة الشعور بالإرهاق.

ويعتقد المحققون أن تنظيم داعش الإجرامي هو من يخطط لبيع هذه الأقراص لمقاتليه بسعر 2 يورو للقرص الواحد.

وتقول مصادر قضائية لإحدى دول المتوسط إنه بحسب المعلومات التي تمت مشاركتها مع مصادر استخباراتية أجنبية، فإن تنظيم داعش الإرهابي يتولى مباشرة تهريب الترامادول لتمويل أنشطة إرهابية يجرى التخطيط لها وتنفيذها في جميع أنحاء العالم.

وتابعت ذات المصادر بأن جزءًا من الأموال المحصلة من عملية البيع يستخدم في دعم تنظيمات إرهابية ومتطرفة تنشط في ليبيا وسوريا والعراق، ووفقاً للمحققين, لا يوجد أي فرق بين تنظيم داعش الذي يدعي أنه تنظيم ديني صالح وأي تنظيم إجرامي آخر هدفه الوحيد جمع الأموال بطريقة غير شرعية وبل على حساب الأبرياء.

ويأكد المحققون أن هناك وجود علاقات بين مجموعات المافيا الدولية وتنظيم داعش الإرهابي.

وقال ضابط في الشرطة المالية الإسبانية، الذي شارك في عدة عمليات، إن ترامادول هو مسكن قوي ينتج بأبخس التكاليف في الهند وباكستان.

وأضاف للإعلام المحلي: «من يتناول الأقراص هم المقاتلون والإرهابيون وكذلك غيرهم لأنها تخفض مستويات الشعور بالإرهاق، وتتطلب النتيجة المرجوة تناول أربعة أقراص أو خمسة يوميًا.

وبات الإدمان على هذا المخدر الذي يستخدمه مسلحو «بوكو حرام» في نيجيريا، مشكلة اجتماعية كبرى في بعض أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.

ورغم خسارة تنظيم داعش في الشهر الماضي مدينة الرقة معقله في سوريا ومدينة الموصل معقله في العراق في وقت سابق هذا العام، يخشى الخبراء أن ينقل المتطرفون تهريب المخدرات إلى ملاذات جديدة.