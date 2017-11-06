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تمكّنت وحدات الحرس الوطني التونسي من إلقاء القبض على 4 عناصر تكفيرية في عدد من مناطق البلاد وفق بلاغ صدر عن وزارة الداخلية الخميس الماضي.

وأفاد البلاغ أن فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني في ماطر بولاية بنزرت تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن في معتمديّة منزل بورقيبة، اعترف بتعمّده تنزيل تدوينات على حسابه الخاصّ “فيسبوك” تمجّد تنظيم داعش الإرهابي وتحرّض على الإرهاب وصورة ترمز للرّاية السّوداء للتنظيم الإرهابي المذكور ومقاطع فيديو لزوجة عنصر إرهابي تونسيّة الجنسيّة متواجدة ضمن صفوف تنظيم داعش في إحدى بؤر التوتر، إضافة إلى تواصله عبر الـ “مسنجر” مع عدد من الإرهابيّين المتواجدين في بؤر التوتر.

وأقر هذا الشاب أن تنظيم داعش خدعه تماماً عندما وعده عبر شبكة التواصل الاجتماعي بجنة على الأرض ولكن الهدف الوحيد لدى داعش كان “تجنيد الشباب لكي يقتلون في المعارك بينما يتمتع قادة التنظيم الإرهابي بكل أنواع الفوائد”, كما قال هذا الشاب.

وتمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني في طبرقة ولاية جندوبة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 20 سنة قاطن في معتمديّة فرنانة في ولاية جندوبة وبالتحرّي معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتعمّده تنزيل تدوينات تمجّد تنظيم داعش الإرهابي وتحرّض على الإرهاب وصور لعدد من العناصر الإرهابيّة في الجبال، وتم حجز عدد من القصاصات ذات المنحى التكفيري داخل منزله وجهاز حاسوب وهاتف جوّال.

وألقت فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني في النفيضة في ولاية سوسة القبض على عنصر تكفيري عمره 20 سنة قاطن بمعتمديّة بوفيشة بسبب تنزيل تدوينات عبر شبكة التواصل الإجتماعي تمجّد العمليّة الإرهابيّة في جهة باردو.

وتمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني في مجاز الباب بولاية باجة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري قاطن بولاية أريانة مفتش عنه لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة (ولاية أريانة) من أجل “الانضمام إلى تنظيم إرهابي” مع الاحتفاظ به.

وأضاف هذا الشاب المخدوع: “هذه حقيقة داعش: في البداية يعدك التنظيم الإرهابي بحياة أفضل تحت راية الإسلام, وفي النهاية لا تذوق إلا طعم السجن المر”.