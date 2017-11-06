أخبار ليبيا24

أعلن رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى الثاني لأطباء السكري على مستوى ليبيا شعبان بوشعاله عن انطلاق فعاليات الملتقى في الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر الجاري في مدينة بنغازي .

وقال بوشعالة إن الملتقى سيكون تحت إشراف مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري تحت شعار “من أجل مريض السكري” .

وأفاد رئيس اللجنة أن عدد الأطباء المشاركين وصل إلى 120 طبيب من مختلف ربوع الوطن، موضحًا أن المحاضرات العلمية خلال الملتقى ستعقد في قاعة المحاضرات في الجامعة الدولية الليبية في الفترة المسائية، أما الفترة الصباحية ستكون زيارات إلى مراكز السكر بنغازي والأبيار والبيضاء .

وأشار إلى أنه سيكون لمركز الجبل الأخضر في البيضاء نصيب استضافة يوم كامل وإقامة لقاء عمل هناك وإلقاء المحاضرات في أحد مدرجات كلية الطب البشري البيضاء .