أخبار ليبيا24- خاص

انطلقت أمس الأحد بطولة خماسيات قطاع النفط والغاز في المنطقة الشرقية في نسختها الثالثة .

وقال رئيس اللجنة المنظمة عبد المنعم الزوي إن اليوم الأول شهد إقامة مباراتين في ملعب نادي الأهلي بنغازي في حي الزيتون,

وأضاف الزوي لـ”أخبار ليبيا24″ أن المبارة الأولى بين فريقي شركة سرت والشركة الليبية النرويجية انتهت بفوز فريق شركة سرت لتصنيع النفط والغاز بنتيجة 1\0 وأحرز الهدف اللاعب ناجي شويقي والذي اختير كأفضل لاعب في المبارة.

وأوضح أن المباراة الثانية بين فريقي شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط فرع المنطقة الشرقية وانتهت بفوز فريق شركة الخليج العربي ب6\2 .

يشار الى أن البطولة تقام بنظام مجموعة واحدة وبمشاركة 7 فرق وسيتأهل الأول والثاني لخوض دور رباعي على مستوى ليبيا يلاقي من خلاله أصحاب المراكز الأولى والثانية في المنطقة الغربية .