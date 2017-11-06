سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015، مع تحسن الأسواق، إذ بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 62.44 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، الاثنين.

ويعد سعر مزيج برنت الحالي أعلى مستوى وصل له منذ يوليو 2015، بعد مرحلة من الانخفاض قبل أن يعاود الارتفاع إلى هذا المستوى بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش.

ويزيد ذلك أكثر من 40 بالمئة عن أدنى مستوى في 2017 الذي سجله الخام في يونيو الماضي.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ يوليو 2015، وبحلول الساعة 0625 بتوقيت غرينتش بلغ 55.86 دولار للبرميل، والخام مرتفع بمقدار الثلث عن أدنى مستوى في عام 2017.

وكالات