أخبار ليبيا 24 – خاص

حسم التعادل الايجابي (2-2) المباراة الودية بين نفط الوسط العراقي والاتحاد التي أقيمت مساء اليوم في ملعب المنزه بالعاصمة التونسية، حيث يعسكر الفريقان.

وافتتح النتيجة المحترف السوري نصوح نكدلي لفريق نفط الوسط، إثر متابعة جيدة للكرة، وعادل الكفة لاعب الاتحاد محمد الطبال من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).