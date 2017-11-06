أخبار ليبيا 24 – خاص
حسم التعادل الايجابي (2-2) المباراة الودية بين نفط الوسط العراقي والاتحاد التي أقيمت مساء اليوم في ملعب المنزه بالعاصمة التونسية، حيث يعسكر الفريقان.
وافتتح النتيجة المحترف السوري نصوح نكدلي لفريق نفط الوسط، إثر متابعة جيدة للكرة، وعادل الكفة لاعب الاتحاد محمد الطبال من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).
وفي الشوط الثاني عاود نفط الوسط التقدم، عبر لاعبه علاء عباس، بعد تلقيه كرة عرضية أسكنها الشباك، فيما تعادل الاتحاد عبر طارق الجمل، الذي تابع كرة أبعدها الحارس.
وهذه هي أولى مباريات الاتحاد الودية خلال معسكره بتونس الذي يأتي استعداداً لمباراته أمام الأهلي بنغازي في الدور الرباعي المؤهل للمشاركات الافريقية.