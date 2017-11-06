أخبار ليبيا24

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم الأحد مواعيد الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى للمجموعات الأولى والثانية والثالثة.

وستقام مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في ملعب سبها حين يلتقي الهلال سبها والمهدية يوم الإثنين الموافق 13 من شهر نوفمبر الجاري.

أما مباريات المجموعة الثانية فسيحتضن ملعب أمساعد مباراة المختار والقيروان يوم الثلاثاء المقبل في جولتها الرابعة.

وسيحتضن ملعب شيخ الشهداء عمر المختار مواجهة نسور مرتوبة والبرانس في ذات الموعد وتختتم مباريات المجموعة الثانية بلقاء الأفريقي والصداقة في ملعب أمساعد الأربعاء المقبل .

وستشهد المجموعة الثالثة ثلاث مباريات يوم الأربعاء حيث يستضيف شمال بنغازي منافسه الوحدة العربية وسيلتقي صقور الخليج نظيرة المروج في ملعب سرت، وتختتم مباريات المجموعة بلقاء وفاق أجدابيا و وبنغازي الجديدة في ملعب الوفاق.