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نجا وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فرج أقعيم اليوم الأحد من محاولة اغتيال إثر تفجير سيارة استهدفت موكبه في منطقة سيدي خليفة الواقعة في الضواحي الشرقية لمدينة بنغازي.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب وكيل وزارة الداخلية عبدالعزيز العقوري إن خمسة أشخاص أصيبوا بجراح جراء تفجير السيارة.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الجلاء دخول خمسة جرحى إلى أقسام المستشفى للعلاج على إثر الحادثة التي لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

وأشار إلى أن أقعيم توجه إلى مسقط رأسه في بلدة برسس شرق بنغازي مساء ، ومن المتوقع أن يصدر بيانا بالخصوص.