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تمكنت قوات الأمن الجزائرية من قتل 200 عنصر ثبت انتماؤهم لتنظيم داعش في الجزائر منذ تأسيس التنظيم الإرهابي إلى جانب توقيف 8 آخرين من مجموعة يطلق عليها “الذئاب المنفردة” في عمليات أمنية.

وضمن عمليات الأمن الجزائري ضد التنظيم، قتل عبدالمالك قوري أمير داعش في الجزائر، خلال عملية أمنية بمدينة بومرداس (شرق) في 7 ديسمبر 2014. وفي عملية ثانية قتل عثمان العاصمي الأمير الجديد للتنظيم في مايو 2015، ضمن عملية عسكرية بمحافظة البويرة.

وتوالى سقوط أعضاء التنظيم في عمليات كان أبرزها اشتباك مسلح وقع بين قوات عسكرية جزائرية ومسلحين تابعين للتنظيم، في جبال محافظة البويرة في أبريل 2015 قتل فيه 24 عنصرا.

وفي 26 فبراير الماضي أحبط الأمن الجزائري هجوما انتحاريا بحزام ناسف ضد مركز للشرطة بوسط مدينة قسنطينة وقتل منفذه، وتبنى داعش العملية.

وقال مصدر أمني مطلع إن “الأجهزة الأمنية الجزائرية أوقفت منذ بداية العام الجاري (2017) 8 أشخاص، يعتقد أنهم من الذئاب المنفردة؛ بينهم جزائري (لم يذكر اسمه) على علاقة بمتشددين يقيمون في دول أوروبية”.

وأضاف أن “الأشخاص الثمانية جرى توقيفهم في عمليات أمنية متفرقة طالت العشرات في إطار حملات ضد المتهمين بدعم الإرهاب، في محافظات وهران وبرج بوعريريج والجزائر العاصمة”.

ورجح المصدر أن “الموقوفين كانوا بصدد التحضير لهجمات إرهابية، إذ ضبطت الأجهزة الأمنية لدى الذئاب المنفردة صورا لأهداف أمنية وعسكرية ومخططات لصناعة قنابل بدائية في حين لم تعثر على أسلحة”.

وأشار إلى أن “كل الموقوفين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، أو محاولة الالتحاق به، لا علاقة لهم بجماعة جند الخلافة الفرع الرئيس المسلح للتنظيم في الجزائر”.

و”الذئاب المنفردة” تسمية إعلامية وأمنية لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات منفردة، دون وجود علاقة عضوية مع التنظيم.

وتعيش قوات الأمن والجيش الجزائري حالة استنفار قصوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد ورود معلومات تفيد بتسلل عناصر تنتمي إلى تنظيم داعش المتشدد، الذي تصنفه دول ومنظمات دولية “تنظيما إرهابيا”، إلى مناطق داخل البلاد.

وتنفذ قوات الأمن الجزائرية عمليات متتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي في البلاد، والذي بدأ ينتشر في المناطق الشمالية من البلد الأفريقي عقب الإعلان عن تأسيسه أواخر عام 2014، حث أعلنت مجموعة من أتباع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، في سبتمبر 2014، انشقاقها وتشكيل جماعة أطلقت على نفسها اسم “جند الخلافة ” وبايعت أمير داعش أبوبكر البغدادي.

واستطاعت الجماعات الإرهابية تنفيذ البعض من العمليات الصغيرة؛ كان أبرزها اختطاف فرنسي في سبتمبر 2014 وإعدامه بمحافظة تيزي وزو، كما نفذ التنظيم تفجيرا انتحاريا لم يسفر عن خسائر بشرية بمحافظة قسنطينة في ربيع 2017، وآخر في محافظة تيارت (300 كلم غرب العاصمة) في أغسطس الماضي.

ووفق مصادر أمنية، فإن عمليات التصدي للجماعات المتطرفة المرتبطة بداعش في الجزائر تحظى بأولوية قصوى؛ إذ تلاحقها كل الأجهزة الأمنية ممثلة بالجيش والمخابرات والشرطة وعناصر الدرك، عبر تحقيقات وعمليات مراقبة مكثفة.

وقال الصحفي الجزائري المتخصص في الشأن الأمني فوزي بوعلام إن خطورة التنظيم في الجزائر تكمن انطلاقا من انقسامه إلى مجموعتين منذ تأسيسه.

وأوضح بوعلام أن “المجموعة الأولى تتمثل في المسلحين المتواجدين في الجبال (محافظة البويرة)، وكان عددهم مجهولا، وأغلبهم منشقون عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب”.

وأكد الصحفي الجزائري أن المجموعة الثانية فـهي الخلايا السرية التابعة للتنظيم، وتتكون من جهاديين اقتنعوا بعقيدة التنظيم الإرهابي ودخلوا ضمن ما يسمى ولاية الجزائر، وهي مجموعة سرية تجند المقاتلين وترسلهم إلى العراق وسوريا.

وأضاف بوعلام أنه رغم خطورة التنظيم وانتشاره، تمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية من تفكيك عشرات الخلايا السرية التابعة له”.