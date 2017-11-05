أخبار ليبيا24- خاص

استضاف نادي المنار سوسة أمس السبت اجتماعاً للاتحاد الفرعي لكرة القدم في الجبل الأخضر بحضور أغلب الأعضاء وهو الاجتماع الأول للاتحاد بعد إعادة تشكيله من قبل الاتحاد العام الليبي لكرة القدم .

وشهد الاجتماع كلمة لنائب رئيس الاتحاد الفرعي أبريك بوسرايا – نظراً لتواجد رئيس الاتحاد صالح العوامي خارج ليبيا حيث وجه بوسرايا الشكر للاتحاد الفرعي السابق وأعضائه على ما قدموه في الفترة الماضية من بذل وعطاء خدمة للرياضة في الجبل الأخضر وعلى تعاونهم التام في عملية التسليم والاستلام التي تمت بكل سلاسة في أجواء ودية حضرها عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لكرة القدم مجدي شعيب الذي وجه بدوره الشكر للاتحاد الفرعي السابق برئاسة خالد مصباح متمنياً التوفيق لأعضاء الاتحاد الجديد

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع الواردة بجدول الأعمال والتي من أهمها تشكيل اللجان في الاتحاد الفرعي وإيجاد مقر مؤقت للاتحاد بالإضافة لانطلاق المسابقات المختلفة حيث اتفق الأعضاء الحاضرون على الآتي :

– تكليف عضو الاتحاد فهيم حسين بمهام رئيس لجنة المسابقات

– تكليف عضو الاتحاد الناجي بوهنية بمهام رئيس لجنة القيد بالإضافة إلى تكليفه بتشكيل لجنة لمنتخبات الفئات السنية على مستوى الجبل الأخضر

– تكليف عضو الاتحاد سعيد حماد بمهام شؤون العلاقات

– اختيار توفيق الضاوي ليكون رئيساً للجنة التحكيم الفرعية

– تكليف عضو الاتحاد صالح بوفليقة بمهام رئيس لجنة الإعلام

– تشكيل لجنة مكونة من عضوين من الاتحاد الفرعي مهمتها ايجاد مقر مؤقت بديل للمقر الثابت للاتحاد الكائن بمدينة درنة إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية.

– الإعلان في الفترة القريبة القادمة خلال الشهر الجاري عن موعد فتح باب التسجيل لانطلاق مسابقات الفئات السنية والدرجتين الثانية والثالثة.

– تشكيل لجنة لكرة القدم الخماسية تشرف على تنظيم دوري لكرة الخماسية على مستوى الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر على أن تنطلق منافساته خلال الشهر الجاري.