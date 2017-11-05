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ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أن شركة هونداي الكورية أجلت موعد عودتها الذي كان مقرر يوم 11 نوفمبر الجاري إلى محطة أوباري الغازية للكهرباء إلى أجل غير مسمى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة عبر الصفحة الرسمية للشركة العامة للكهرباء أن تأجيل عودة الشركة الكورية جاء بعد مغادرة مهندسي شركة سيمنس الألمانية العاملين في المحطة.

يشار إلى أن مسلحون مجهولون اختطفوا الجمعة أربعة أجانب، هم ألماني جنوب أفريقي وثلاثة أتراك يعملون في محطة أوباري الغازية للكهرباء ولم يعرف مصيرهم حتى الآن ولا الجهة التي قامت بهذه العملية.