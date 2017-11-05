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تمكن أفراد مركز شرطة سوسة التابع لمديرية أمن شحات من القبض على عصابة تتكون من تسعة أشخاص بينهم مصري تمتهن السرقة في المدينة.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم إن بلاغًات كثيرة وردت للمركز من بعض المواطنين، فضلاً عن ورود بلاغات كثيرة من العمالة الوافدة بسرقتهم وهم في أعمالهم .

وأوضح بوأكريم أنه تم تكليف أعضاء من التحريات لجمع أكثر معلومات كافية قبل عملية القبض على أحد الجناة أثناء محاولته سرقة بعض العمالة الوافدة ودخول منزلهم في وضح النهار وتم ضبطه متلبساً.

وأفاد الناطق أن أفراد المركز قاموا بجمع المعلومات والتحري عن أشخاص آخرين يشتبه في تعاونهم وتورطهم في سرقات أخرى، حيث تم ضبط مجموعة أخرى بعد التأكد من إدانتهم في عمليات السرقة .

وأشار الناطق باسم مديرية أمن شحات إلى أنه تمت إحالة كافة الجناة للتحقيق، واعترفوا بسرقتهم لعدة منازل في مدينة سوسة وسرقة العمالة الوافدة فضلا عن اعترافهم على أشخاص يقومون بالتعاون معهم وشراء المسروقات بأسعار رخيصة جدا.

ونوه بوأكريم إلى أنه تم ضبط عدد 8 هواتف محمولة مع الجناة ، وجهاز كمبيوتر محمول وجهاز “بلايستيشن”، وهناك بعض المسروقات لم يتم استرجاعها بعد وتقدر بقيمة 6000 دينار بالإضافة إلى مبلغ مالي تمت سرقته وقيمته 4000 دينار ليبي.

وأضاف أنه تم حجز كافة الجناة على ذمة هذه القضية، والبالغ عددهم 9 متهمين متعاونين في السرقة من مدينة سوسة والبعض الأخر من المدن المجاورة وشخص مصري الجنسية.