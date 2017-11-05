أخبار ليبيا 24

سيطرت القوات المشتركة في العراق على معبر حدودي بعد ساعات من دخولها مدينة القائم، إحدى آخر المناطق التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش.

ويقول المحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي إن معبر حصيبة الذي خسره داعش كان موقعا هاما بالنسبة له، إذ أنه منفذ للتواصل بين عناصر التنظيم في سورية والعراق، بحسب ما نقل موقع الحرة.

وكان قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق عبد الأمير يارالله أعلن فرض السيطرة الكاملة على معبر حصيبة الذي يصل الجانب العراقي بمدينة البوكمال في سورية.

ومني تنظيم داعش بعدة هزائم متتالية خلال الأشهر الماضية، أبرزها في الموصل والحويجة في العراق والرقة في سورية.

ويعتقد الهاشمي أن التنظيم قد يلجأ إلى تنفيذ “عمليات انتقامية” والاعتماد على “قطع الطرق واستنزاف القوات الأمنية في أطراف المدن والمحافظات”.

ويستبعد المحلل العراقي أن يفكر داعش بعد هذه الهزائم في “السيطرة على الأرض من جديد”، مشيرا إلى أن عناصره سيحاولون تنفيذ “هجمات منفردة” في المناطق المستقرة أو التي حررت مؤخرا.

ورغم فقدانه السيطرة على الأرض، إلا أن داعش “ما زال يمتلك هيكلا تنظيميا سريا” يستطيع أن يقوم بهجمات.

وتلعب الاستخبارات العراقية دورا هاما في منع مثل هذه الهجمات المنفردة، وكذلك تبادل المعلومات بين دول التحالف ضد داعش، حسب الهاشمي.

وتستمر القوات العراقية في عملياتها لتحرير منطقة غرب الأنبار من تنظيم داعش خاصة في منطقتي القائم وراوه، ومن المتوقع أن تكون الخطوة التالية هي تحرير منطقة البادية.

ويعتقد المحلل العراقي أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي موجود في منطقة البادية العراقية الشامية التي لم تحرر بعد.