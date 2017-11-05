أخبار ليبيا24- خاص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد معسكراً تحضيرياً في تونس استعداداً لخوض مباراته أمام الأهلي بنغازي يوم 16 من نوفمبر الجاري لحساب الدوري الرباعي المؤهل للمشاركات الأفريقية .

وقال مدير مكتب الإعلام في نادي الاتحاد أيمن جنين لـ”أخبار ليبيا 24″ إن مدرب الفريق الإيطالي غارزيتو طلب ثلاث مباريات خلال المعسكر.

وأوضح جنين أنه تم الاتفاق على إقامة مباراة ودية أمام فريق نفط العراق، لافتا إلى أن حضور اللاعبين خلال المعسكر كان جيدًا.

وكان فريق الاتحاد قد تأهل لرباعي الدوري الليبي المؤهل للمشاركات الأفريقية بعد تصدره للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعد أن حقق التفوق في جميع مبارياته .