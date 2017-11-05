أخبار ليبيا24

عبر المكتب التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عن استنكاره الشديد جراء استمرار خطف مهندسين أجانب في منطقة أوباري من قبل عصابات إرهابية مجهولة الهوية .

وأعلن المكتب في بيان له السبت أنه يتابع بقلق الأحداث المتسارعة في الجنوب الليبي وخاصة في منطقة أوباري وما نتج عنها من اختطاف للمهندسين الأجانب المكلفين بالعمل في محطة أوباري.

وأكد المكتب التنفيذي أن هذه الحادثة تعد سابقة خطيرة تهدد كافة مشاريع الشركة في تلك المنطقة والتي تسهم بشكل مباشر في رفع اإنتاج الكهربائي لمستويات تمكن من تقديم خدمات أفضل وتقليل ساعات الفصل .

وطالب المكتب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط محملًا من وافق على استجلابهم دون اتخاذ التدابير اأمنية اللازمة لحمايتهم كل ما قد يحصل لهم .

ودعا المكتب كافة المؤسسات اأمنية لتكثيف الجهود للإسراع في إطلاق سراحهم وعودتهم لذويهم سالمين.