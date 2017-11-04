اعتبر مدرب الأهلي المصري لكرة القدم، حسام البدري، أن فريقه قادر على تحويل عامل الجمهور لمصلحته حين سيلاقي مضيفه الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الدار البيضاء، السبت.

وقال البدري في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء عشية المباراة الحاسمة التي يترقبها عشاق الناديين، أن الأهلي يملك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات والقادرين على التعامل مع المباريات الكبيرة مثل نهائي أفريقيا.

وأضاف، وفق التصريحات التي نقلها موقع النادي على الإنترنت، أن “الأهلي اعتاد على اللعب وسط حضور جماهيري كبير، مثل جمهور الوداد”، مشيرا إلى أنه “قد يكون عامل ضغط على الفريق المغربي”.

وتعادل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، 1-1 على استاد برج العرب في الاسكندرية في ذهاب النهائي.

وأوضح البدري أن “الأهلي لن يتأثر بغياب بعض اللاعبين للإصابة”، مؤكدًا أنه “فريق كبير ويملك البدائل الجاهزة في كل مركز”، مشيرا إلى أن “كل فريق أصبح كتابًا مفتوحًا أمام الآخر، وكل مدير فني يعلم نقاط القوة والضعف عند المنافس”.

وكشف المدرب المصري أنه “كان يتمنى تحقيق نتيجة أفضل في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب، ولكن خبرات لاعبي الأهلي قادرة على التعويض في مباراة السبت، كما سبق للأهلي أن فعلها وحقق الفوز على الوداد في العام الماضي”.

وأكّد اقتناعه “بالقدرات الفنية للمهاجم المغربي، وليد أزارو، خاصة أنه متحرّك ويصنع لنفسه الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف”.

وأشاد “ببكاري جاساما، حَكَم مباراة السبت”. مشيرًا إلى أنه “من أفضل حكام أفريقيا، وأداؤه الجيد في نهائي أفريقيا سيلعب دورًا في مشاركته بكأس العالم المقبل”.

وأكّد أن “المباراة كونها نهائية يَدخلها الأهلي بدوافع كبيرة للفوز، خصوصًا وأنها المحطة الأخيرة في المشوار الأفريقي”، مجددا التأكيد أن “الفريق إذا أدّى بشكل جيد ستكون جماهير الوداد عامل ضغط على فريقها”.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن “اللاعبين لديهم خبرات كبيرة ولديهم رغبة قوية في الفوز باللقب”، لافتًا إلى أن “الوداد يشعر بالقلق من الأهلي، وقام بأكثر من مناورة في الأيام الماضية، وأن الحذر والجرأة خلال اللقاء لابد وأن يكونا بحساب كبير”.

وأشاد البدري بجماهير الأهلي، قائلًا إن “الجماهير عظيمة، وأي شخص شاهدهم في ملعب التتش يوم الثلاثاء الماضي سيدرك هذا المعنى”، مضيفًا أن “الجهاز الفني واللاعبين بعد هذا المشهد تعاهدوا وصمموا على إسعاد الجماهير”.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه قال للاعبيه، عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل الفريق إن “مباراة الإياب في المغرب ستكون بهدف الفوز فقط، ولا شيء آخر”.