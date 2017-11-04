أخبار ليبيا24- خاص

وجه منسق قطاع التربية والتعليم المرج صالح العيش الدعوة لكل المعلمين والمعلمات ومدراء المدارس والمكاتب التعليمية والطلبة والطالبات للالتحاق بالمدارس يوم غد الأحد.

وهنأ العيش الكادر التعليمي بمناسبة انطلاق العام الدراسي والذي توقف منذ 15 اكتوبر 2017 بعد بيان النقابة العامة للمعلمين والقاضي بإيقاف الدراسة كما هنأهم على الاستحقاق التاريخي المتمثل في موافقة مجلس النواب على مقترح النقابة العامة للمعلمين برفع مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التعليم.

وأكد وجه منسق قطاع التربية والتعليم المرج حرص الجميع على استكمال هذا العام في موعده وأن هذا الاستحقاق سيكون حافزا للمعلمين لتقديم أفضل خدمة تعليمية في كل الظروف المعيشية الصعبه التي تعاني منها شريحة المعلمين.

وفي سياق متصل قال العيش إنه سيقام يوم الثلاثاء المقبل مهرجان العودة للمدارس بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة عقوب عبدالله ومدراء الإدارات في الوزارة والنقابة العامة للمعلمين وعدد من الإدارات التعليمية.

وأوضح أنه سيتم خلال الحفل تكريم عدد من الجهات التي وقفت خلف مطالب المعلمين في الحصول على هذا الاستحقاق التاريخي .

يشار إلى أن نقابة معلمي ليبيا أعلنت في أكتوبر المقبل عن إيقاف الدراسة في 15 أكتوبر حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في زيادة المرتبات وتوفير التأمين الصحي وأقر مجلس النواب في 30 أكتوبر على زيادة مرتبات المعلمين بإجماع الأصوات.