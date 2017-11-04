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كشف الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عمر معربوني أن عملية تحرير مدينة دير الزور من مجموعات داعش الإرهابية شكلت محطة مفصلية في تاريخ بداية نهاية الحرب على سوريا.

وأضاف معربوني في مقابلة مع “سبوتنيك” الروسية أن هذا الحدث يمكّن الدولة السورية من تحسين شروط المفاوضات في المحافل الدولية، وهو ما يتبدى بتغيير دول كثيرة مواقفها وخصوصاً في مسألة اعتبار بقاء الرئيس السوري بشار الأسد أو رحيله موضوعاً داخلياً يقرره الشعب السوري.

وأكد الخبير في الشؤون العسكرية أن تحرير الجيش السوري مدينة دير الزور أسس لمقولة “سوريا المفيدة”، وأثبت مصداقية الدولة السورية بما يرتبط بقرارها السيادي في تحرير كل شبر من الأرض السورية بما يتناسب مع الأولويات.

ورأى معربوني أنه بتحرير دير الزور “يمكن القول إن مجموعة من الأهداف قد تم تحقيقها، ففي الجانب الاقتصادي تم تثبيت السيطرة على مناطق حيوية اقتصادية واسعة تحتوي على نسبة عالية من آبار النفط والغاز ومناجم الفوسفات والإسفلت الطبيعي وهوما سيؤدي الى استعادة الاقتصادي السوري عافيته بشكل متسارع.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالجانب العسكري فإن تحرير دير الزور سيسهم باستكمال تحرير باقي مدن وبلدات حوض الفرات بزخم أكبر وصولاً حتى البوكمال في المرحلة الحالية.

ويرى معربوني، أن المرحلة اللاحقة من العمليات العسكرية “سترتبط بتطهير باقي المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش ومن ثم الانتقال الى مواجهة (جبهة النصرة)، في مناطق سيطرتها القريبة من خطوط المواجهة مع الجيش السوري، لافتاً إلى أن تحرير الجيش القرى في ريفي حماه الشمالي الشرقي و حلب الجنوبي الشرقي.

وبما يرتبط بالسيطرة الميدانية، أشار إلى أن الجيش السوري بات في هذه المرحلة يسيطر على مساحات واسعة وكبيرة ترتبط بالثقل السكاني من خلال إحكام السيطرة على الثقل الاستراتيجي للدولة والذي يضم المدن الكبرى وطرق الربط بينها وغالبية المنشأت الحيوية وأكثر من 65 بالمئة من مناطق النفط وهو الأمر الذي سيكون ورقة قوة بيد حلفاء سوريا وبشكل أساسي روسيا التي تلعب دور الشريك والضامن معًا.

وأضاف أن “استكمال عمليات الجيش السوري بما يتعلق بمناطق سيطرة الانفصاليين الأكراد لن يدخل مرحلة الصدام إلا إذا وصلت الحوارات معهم الى طريق مسدود، لكن ذلك، برأي معربوني، يعتبر احتمالاً ضعيفا حتى الآن “نظراً لتعاطي الدولة السورية مع هذا الملف بكثير من الحكمة والدراية”.