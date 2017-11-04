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اختتمت الخميس الجولة الثالثة من مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، التي عقدت في القاهرة بين ضباط ليبيين حيث توصلت إلى نقاط اتفاق شبه نهائية حول توحيد الجيش الليبي، وعلاقته بالسلطة المدنية في ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري بحسب “الشرق الأوسط” إن المحادثات توصلت إلى اتفاق تام بين الفرقاء الليبيين، مشيراً إلى أن معظم نقاط الخلاف قد انتهت تقريباً.

وأرجع المسماري عدم إفصاح البيان عن هذا الاتفاق إلى وجود تخوف من حدوث تسريبات تضر بعملية توحيد المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أن هناك جهات متربصة بهذا المشروع، وتسعى لإفشاله.

وأفاد الناطق الرسمي أن الأمور مضت على نحو جيد للغاية؛ وهناك اتفاق تم بانتظار أن تعقد جولة محادثات لاحقة في القاهرة للتصديق عليه، بعد مشاورات سيجريها من حضروا اللقاء مع الجهات التي يمثلونها.

وتابع المسماري “تعمدنا أن نتعامل بالصفة العسكرية فقط، دون النظر إلى أية أمور سياسية، ولدينا اتفاق سنعلنه قريباً، و هناك حالة تفاؤل إيجابية بما جرى في القاهرة”.

وأشار إلى أن الجولتين السابقتين من الاجتماعات تضمنت تشكيل لجنتين، لكن الاجتماع الثالث الأخير تم خلاله تشكيل لجنة واحدة هي المسؤولة عن صياغة الاتفاق.

وأكد الناطق الرسمي ما أعلنه أحد الضباط المتحاورين في القاهرة عميد سالم جحا، ، أنه سيتم إلغاء منصب وزير الدفاع في الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا الأمر متفق عليه، ولكن ليس إلغاءً كلياً، بل ضم وزارة الدفاع والقيادة العامة لضروريات المرحلة.

يشار إلى أنه تم عقد اجتماعات في القاهرة لتوحيد الجيش الليبي ضمت ممثلين القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر ، بالإضافة إلى ضباط محسوبين على حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج.