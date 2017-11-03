أخبار ليبيا 24

أحبطت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني المصري، محاولة فاشلة للهجوم على كمين أمني بشمال سيناء ما أدى لمقتل 5إرهابيين

وقال بيان للجيش المصري إنه قد تم رصد محاولة تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة لمحيط الكمين ومبادرتهم بإطلاق النيران، ما أدى إلى فرار تلك العناصر والاختباء في أماكن قريبة.

وعلى الفور استهدف الطيران المصري العناصر الإرهابية الهاربة، وتمكن من تصفية 5 منهم وإصابة 6 آخرين، وتدمير سيارة دفع رباعي و2 مبنى، حاولت تلك العناصر الاختباء بداخلها.

يأتي ذلك في إطار مواصلة قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع القوات الجوية، إحكام سيطرتها الأمنية على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، لتطهير سيناء من براثن الإرهاب الغادر.