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أكدت بلدية جالو دعمها للسياسة المتبعة من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها مصطفى صنع الله، في النهج المتبع لسير العملية الإنتاجية النفطية في ليبيا.

وأوضحت البلدية في بيان لها الأربعاء أن الإجراءات المتبعة من المؤسسة الوطنية للنفط والتابعة لكل المخرجات القانونية والشرعية الموجود في البلاد هي خطوات تخدم الليبيين وتحمي قوتهم.

وذكرت بلدية جالو أن الإجراءات تعتبر في الطريق الأمثل لذلك في امتيازات شركة الواحة، وشركة إيني وامتياز 97 حقل النخلة وحقل الحميد التابع لشركة فنترسهال ليبيا.

ودعت بلدية جالو الجهات المعنية بتحمل المسؤولية تجاه المؤسسة الوطنية للنفط والحقول التابعة لها لمصلحة الجميع وللوصول بالبلاد إلى بر الأمان.