أخبار ليبيا24- خاص

حقق فرق الأهلي بنغازي الفوز على منافسه المدنية بنغازي أمس الخميس بنتيجة 8-0 في ملعب كرة اليد في المدينة الرياضية بنغازي لحساب الجولة الافتتاحية لمجموعة بنغازي من بطولة ليبيا لخماسيات كرة القدم.

وكان فريق الاتحاد قد حقق الفوز على اليرموك بنتيجة 8-1 فيما تفوق المدينة على التحرير 1-0 في قاعة 17 فبراير في طرابلس لحساب الجولة الأولى لمجموعة طرابلس.

واطلق الاتحاد الليبي لكرة القدم بطولة ليبيا لخماسيات كرة القدم بالتنسيق مع الاتحادات الفرعية للعبة في كافة مناطق ليبيا بعد توقف لفترة طويلة.