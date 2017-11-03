أخبار ليبيا24- خاص

أكد النقيب العام لنقابة معلمي دولة ليبيا عبدالنبي النف أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن تجديد الاعتصام وأن الدراسة ستبدأ الأحد المقبل.

وأضاف النف في تصريح خاص أن النقابة العامة لمعلمي ليبيا قد أصدرت بيانًا بتعليق الاعتصام إلى حين تنفيذ القانون الذي أقر من قبل مجلس النواب يوم الإثنين الماضي .

وأفاد النقيب العام أن النقابة في الطريق الصحيح مشيرا إلى الابتعاد عن الانقياد وراء بعض الأخبار المحبطة والتي تتداول كثيرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح النف أن النقابة العامة لمعلمي ليبيا حريصة على أن تكون من ضمن اللجنة المشكلة لتنفيذ القانون مهنيئًا جميع المعلمين بالانتصار الذي حققته النقابة العامة وجميع المعلمين بإقرار قانون يشمل حقوق المعلم.