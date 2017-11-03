أخبار ليبيا 24

لاتزال عمليات التطهير مستمرة في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك بعد تحريرها من داعش.

ونقلت قناة الآن عن ضباط في الشرطة المحلية للحويجة قولهم أن لدى قواتهم تنسيقاً مع الجيش العراقي وقوات الشرطة الإتحادية في القضاء لمنع تسلل إرهابيي داعش أو إستغلالهم الإستقرار الأمني للتخفي بين السكان خاصة في المناطق النائية في منطقة الزاب و ناحية العباسي.

و كان قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران أعلن يوم الإثنين الماضي قتل ثمانية إرهابيين من مسلحي داعش و العثور على مخبأ للمتفجرات في إحدى قرى قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

و قال عمران في تصريحات صحفية إن القوات التابعة لقيادة عمليات كركوك تمكنت من قتل ثمانية إرهابيين من مقاتلي داعش يرتدون أحزمة ناسفة خلال تخفيهم داخل أحد أوكارهم , كما ضبطت مخبأ للمتفجرات في قرية العاكولة التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

يشار الى أن عمليات كركوك هي قيادة تشكلت مؤخراً و تم تكليفها بالإنتشار و بسط الأمن في محافظة كركوك بعد أيام قليلة من إعلان إقليم كردستان نتائج الإستفتاء على الإنفصال من العراق.