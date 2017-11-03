أخبار ليبيا 24

اعتقلت الشرطة التونسية “شخصا متطرفا” بعد طعنه ضابطين في ساحة باردو، حسب وزارة الداخلية التونسية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الشخص الذي قالت إنه “يتبنى الفكر التكفيري” أصاب ضابطا في رقبته وآخر في جبهته.

ووقع الحادث قرب مبنى البرلمان في العاصمة التونسية. وبحسب البيان، كان الشخص المعتقل معروفا لدى سلطات الأمن، و”يتبنى الفكر التفكيري منذ 3 سنوات ويعتبر أن رجال الأمن طواغيت، وقتلهم هو نوع من الجهاد”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن مديرة مستشفى في العاصمة تونس، قولها إن الشرطي الذي تعرض للطعن خضع لعملية جراحية. ووصفت الطبيبة حالة الشرطي بالحرجة.

أما الشرطي الآخر فكانت إصابته خفيفة. وشهدت تونس، منذ انتفاضة 2011، التي أسقطت الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، سلسة من الهجمات نفذها متطرفون قتل فيها نحو 100 من عناصر الجيش والشرطة.

وفي عام 2015، تعرضت تونس إلى هجمات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، وذهب ضحيتها 72 شخصا، من بينهم 59 سائحا أجنبيا. وأعلنت السلطات في العام نفسه حالة الطوارئ في البلاد بعد مقتل 12 من عناصر الحرس الجمهوري في هجوم مسلح على حافلة كانوا يستقلونها.