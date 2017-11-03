اعلنت الأمم المتحدة الخميس، ان جرائم تنظيم “داعش” الارهابي في الموصل تحتاج لعدالة دولية، فيما حثت العراق على قبول سلطة المحكمة الجنائية الدولية للنظر في تلك الجرائم.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير نشر الخميس، إن الفظائع التي ارتكبها “داعش” خلال معركة تحرير مدينة الموصل هي “جرائم دولية” لا تملك المحاكم العراقية في الوقت الراهن أي اختصاص لنظرها.

وحث العراق على قبول سلطة المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن ضمان العدالة ضروري لإعادة بناء الثقة ومصالحة مستدامة في البلاد.