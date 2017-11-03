أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة عن خطف عدد أربعة من العاملين في مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية من جنسيات مختلفة “تركيا وجنوب أفريقيا”.

وأوضحت الشركة حسب صفحة دائرة الإعلام في الشركة على فيس بوك أن عملية الاختطاف تمت اليوم الجمعة وعلى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بعد وصولهم من مطار أوباري إلى موقع المشروع.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الأمر سيؤثر سلبا على استكمال باقي المشروع والمشاريع الأخرى التي تسعى الشركة إلى عودتهم لاستكمالها .

وطالبت الشركة العامة للكهرباء الجهات المسؤولة في الدولة الليبية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا العمل غير المسؤول للإفراج الفوري عن المختطفين .