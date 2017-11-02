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تنطلق اليوم الخميس ،على تمام الساعة الثالثة مساءاً مراسم حفل افتتاح الدورة السادسة للمهرجان المغاربي لمسرح الهواة في نابل، وتستمر على مدى أربعة أيام .

وقال عضو لجنة التنظيم في المهرجان لامين هامان إن المهرجان بمشاركة كل من الجزائر بمسرحية “سو صول” للجمعية الثقافية كازا بالعلمة ، ومشاركة ليبيا بعرض مسرحي بعنوان (الرحلة ) لفرقة ديزني – بنغازي ، من إخراج الفنان وسيم بورويس ومشاركة المغرب بمسرحية (مزبلة الحروف) لمنتدى أنفاس للثقافة والفن أولاد تايمة ،بالإضافة لمشاركة تونس البلد المنظم بعرض مسرحية (“رصيف السحب) لجمعية “نتنفّس فن” بتالة.

وأضاف هامان ،”ستقام على هامش المهرجان بالإضافة لتكريم عديد الشخصيات الثقافية والمسرحية ، عديد الورش في مجال (الممثل من الشخصية إلى الإنشائية) وعرض مسرحي للأطفال لجمعية الصمود المسرحي بأم العرائس”.