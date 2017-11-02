أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مسؤول شؤون التربية التعليم في طبرق سالم جواد المريمي نحن جاهزون للعام الدراسي الجديد ولن نرهق الطالب بالمصاريف.

وأضاف المريمي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ أن الأحد المقبل سوف تفتح مدارس طبرق أبوابها بعد حل مشكلة رواتب المعلمين ونحن جاهزون في توفير الكتب والمقاعد وصلت إلى مخازن التعليم ومنها ماهو في الطريق .

وأشار مسؤول شؤون التربية التعليم في طبرق إلى أنهم صرفوا حتى الأن 1700 مقعد ومستمرين في توزيعها على المدارس التي تتبع للمنطقة، موضحًا أنه لديهم 120 مدرسة عامة و33 مدرسة خاصة تابعة لمكتب تعليم طبرق .

وتابع المريمي “لن نرهق الطالب بالمصاريف ولن نقيدهم بالزي المدرسي ولا بعدد كبير من الكراسات تقديرا لظروف أولياء الأمور بسبب نقص السيولة وغلاء الأسعار وسوف نتعاون معهم بصورة كبيرة” .

يشار إلى أن نقابة مهلمي ليبيا أعلنت إيقاف الدراسة في البلاد كافة منذ 15 أكتوبر إلى تحقيق مطالبهم المتمثلة في زيادة المرتبات والتأمين الصحي.