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كشف منسق العلاقات العامة والإعلام في جهاز الحرس البلدي بنغازي، مخلوف السعيطي، إن وحدة المخابز التابعة للجهاز ضبطت عامل يحمل مرض الأيدز داخل أحد المخابز في المدينة.

وأضاف السعيطي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص المصاب، وسيتم عرضه وإحالته على الجهات المختصة.

وأكد المنسق أن وحدة المخابز التابعة، لجهاز الحرس البلدي في بنغازي، نفذت مساء أمس الأربعاء حملة تفتيش على المخابز في نطاق مدينة بنغازي.

وأشار السعيطي إلى أنه تم خلال هذه الحملة ضبط عدة مخالفات، منها انعدام النظافة داخل بعض المخابز، وعدم الالتزام بالزي الخاص بممارسة العمل في المخابز، ونقص في ميزان رغيف الخبز.