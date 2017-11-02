أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله مع السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت تعزيز و تطوير العلاقات بين المؤسسة الوطنية للنفط و الشركات البريطانية .

ونوقش خلال الاجتماع في مقر المؤسسة في طرابلس ورشة العمل التي ينظمها مجلس الأعمال الليبي البريطاني و التي ستنعقد بتونس يومي 20-21 نوفمبر 2017.

وأكدوا أن مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط و شركاتها في هذا الحدث المهم الذي يعزز التعاون المشترك و يشجع عودة الشركات البريطانية إلى ليبيا و المساهمة في إعادة تأهيل قطاع النفط الذي تضرر كثيرا خلال السنوات الأخيرة .

وأكد ميليت على أهمية قطاع النفط في ليبيا و الآمال المعلقة عليه لاستقرار البلاد و نهضتها.