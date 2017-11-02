أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن رئيس المجلس عقيلة صالح، أعطى تعليماته للجهات ذات العلاقة بالتحقيق الفوري في القصف الذي طال المدنيين في درنة مؤخرًا.

وقال المريمي، إن رئيس مجلس النواب يدين ويستنكر الأفعال الإجرامية التي حدثت مؤخرًا، من رمي الجثث في الأبيار وقصف المدنيين في منطقة الفتائح وما حولها بالقرب من مدينة درنة مما تسبب في وفاة عدد من المدنيين وجرح آخرين منهم.

وبحسب المريمي، أصدر صالح تعليماته للحكومة المؤقتة بتقديم المساعدات العاجلة لدرنة وما حولها، وعلاج الجرحى في المدن والقرى المجاورة للمدينة والعلاج بالخارج للذي يستعصى علاجه بالمستشفيات المحلية.

ونوه إلى أنه لم يعطي تعليمات حول القيام بمثل هذه الأعمال التي وصفها أنها ضد الإنسانية، مؤكدًا أنه داعم للحوار والمصالحة ومحاربة الإرهاب والفوضى في كل أنحاء البلاد.

من جهة أخرى، أدان رئيس مجلس النواب، التصعيد العسكري في منطقة ورشفانة والعزيزية، معتبره عمل فوضوي وغير إنساني يسبب في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.

ودعا صالح، قيادة الجيش ورئاسة الأركان إلى التصدي لكل الأعمال الإرهابية والفوضوية في كل أنحاء ليبيا حتى يعم الأمن والأمان والاستقرار ترسيخا لدولة القانون والدستور .