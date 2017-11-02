أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس جامعة بنغازي مرعي المغربي، اليوم الخميس، مع نقابة العاملين بالجامعة، مقترح قانون رفع مرتبات الموظفين بالجامعات الليبية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره رئيس نقابة العاملين بالجامعة طه الدرسي ورئيس الجمعية العمومية لنقابة العاملين عبدالسلام الفيتوري ورؤساء النقابات بالكليات والإدارات.

وأتفق المجتمعون على تشكيل وفد ممثل عن جامعة بغازي لمقابلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووكيل عام وزارة التعليم عقوب عبدالله عقوب، وتسليمهم مقترح قانون رفع مرتبات الموظفين بالجامعات الليبية والذي تم إعداده من قبل لجنة شكلت بهذا الخصوص بجامعة بنغازي.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من نقابة العاملين بالجامعة وممثلين عن مركز الخدمات الطبية ( العيادة الجامعية ) ومكتب الشؤون القانونية ومكتب الشؤون المالية والمراجعة الداخلية, بشأن تقديم خدمات طبية أفضل لكافة موظفي الجامعة وفروعها على أن تستكمل اللجنة أعمالها في غضون ثلاثة أسابيع من مباشرتها لمهامها.

وأكد الحضور، على ضرورة مخاطبة وزارتي التعليم والمالية بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن صرف مستحقات الموظفين عن العمل الإضافي والعطلات، وكذلك صرف علاوة السكن وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ( 383) الصادر سنة 2007 .