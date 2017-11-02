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كشف قائم مقام قضاء حديثة، مبروك حميد، عن تطويق مركز قضاء يعتبر آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي، غربي العراق بمحاذاة سوريا.

وأوضح حميد، أن القوات العراقية، متواجدة حاليا في محيط مركز قضاء القائم، غربي الأنبار، غربي العراق، قرب الحدود السورية، بعد تحرير كافة القرى والقصبات التابعة لأطراف القضاء في الناحية الجنوبية من سيطرة داعش الإرهابي.

وتقترب القوات العراقية، من اقتحام مركز قضاء القائم المعقل الأخير لداعش في الأنبار، في الوقت الذي تواصل تقدمها لاقتلاع الدواعش من قضاء راوة القريب من القائم وما يفصله عنه سوى نهر الفرات. ويقول حميد، إن العمليات مستمرة في تحرير راوة وهي تقع في شمال نهر الفرات، أن القائم جنوبي النهر، الجسور الرابطة بين القضاءين مدمرة من قبل تنظيم داعش الارهابي.

ونوه قائم مقام قضاء حديثة ، إلى أن جسر راوة الذي يربط الجهة الشمالية بالجنوبية، مدمر، لكن القوات العراقية لديها خطط لإكمال العملية في تطويق راوة وتحريرها بالكامل من قبضة التنظيم الإرهابي.

وأضاف قائم مقام قضاء حديثة، غربي الأنبار، بأن تنظيم داعش منهار بالكامل ويلفظ أنفاسه الأخيرة في راوة والقائم.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي، في بيان، أن مفارز العمليات النفسية دخلت مع القوات المحررة، ناحية العبيدي التابعة لقضاء القائم، غربي الأنبار، غرب البلاد، بمحاذاة سوريا.

وأضافت الخلية، أن القوات اتجهت إلى قرية الخصيم، غربي المحافظة أيضا، لتحريرها بالكامل من سيطرة داعش الإرهابي.

الجدير بالذكر، أن تنظيم داعش الإرهابي خسر كل مناطق سيطرته في العراق، ويواجه نهايته بتقدم القوات العراقية لتحرير مدينتي راوة والقائم منه في غربي الأنبار.

وفي سوريا, استعاد الجيش السوري سيطرته على بلدة القريتين بعد أن تمكن تنظيم داعش الإرهابي من التسلل إلى البلدة الشهر الفائت والسيطرة على أحيائها، حيث نشر الخوف والرعب بين السكان المحليين عندما قام التنظيم بإعدام العشرات من الرجال والنساء من الذين وقفوا في وجه الإرهابيين ورفضوا دخولهم إلى البلدة ومنعوا نشر فكرهم التكفيري هناك.

ولم يطول وجود تنظيم داعش في بلدة القريتين أكثر من ثلاثة أسابيع حتى تمكن الجيش السوري من تطويق البلدة من جديد وقطع طرق إمداد الدواعش المتحصنين بداخلها، ليعود ويتمكن بمساعدة الأهالي المحتجزين داخل البلدة من طرد التنظيم وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أرجاء المنطقة.